Реформа режет связь

Региональные операторы связи бьют тревогу из‑за готовящейся реформы Минцифры РФ по лицензированию игроков телеком‑рынка. По мнению участников отрасли, новые правила могут оставить без интернета отдалённые территории, куда федеральные игроки заходить неохотно. В ведомстве настаивают, что опасения напрасны, а рынок избавится от непрофессионалов.

До 39% региональных операторов связи, включая интернет‑провайдеров, могут прекратить работу в Свердловской области после запуска планируемой Минцифры РФ реформы лицензирования. При этом федеральным компаниям может потребоваться от одного до двух лет, чтобы заменить ушедших игроков, заявил директор Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев на пресс‑конференции в «Российской газете».

Согласно представленной им презентации, сохранить позиции после введения новых требований смогут около 61% региональных игроков Свердловской области. Сопоставимое соотношение прогнозируется и в соседней Челябинской области. При этом А. Леонтьев отметил, что Свердловская и Челябинская области относятся к регионам с относительно высоким уровнем выживаемости местных операторов.

По оценке АСТО, в других субъектах ситуация может оказаться значительно сложнее. В 27 регионах после введения новых требований рынок могут покинуть все местные операторы связи, обслуживающие в общей сложности около 22 млн абонентов. Еще в девяти субъектах может уйти около двух третей региональных игроков, а в 12 регионах рынок может потерять до половины местных провайдеров.

«Некоторые регионы опустеют так, что абонентов будет некому подхватить. Федеральные операторы смогут закрыть дыру, если вместе с абонентами им передадут сети оператора», — сказал А. Леонтьев.

По его оценке, федеральным компаниям потребуется от одного до двух лет для замещения ушедших с рынка региональных операторов. В первую очередь, по мнению главы АСТО, риски затронут удаленные населенные пункты, где местные компании зачастую обеспечивают связь на территориях, не представляющих достаточного коммерческого интереса для крупных игроков.

Отдельный риск для Свердловской области связан с обеспечением интернетом частного сектора и коттеджных поселков Екатеринбурга. После запуска реформы они могут столкнуться с проблемами при сохранении проводного доступа к сети, заявил глава ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

По его словам, федеральные операторы преимущественно работают с многоквартирными домами, тогда как пригородные территории обслуживают региональные компании. В результате уход местных игроков может создать проблемы с подключением и последующим обслуживанием абонентов.

О. Грищенко также указал на различия в скорости реагирования на аварийные ситуации. По его словам, крупные федеральные компании могут направлять специалистов для устранения нарушений связи на удаленные территории один‑два раза в неделю.

Таким образом, потенциальные последствия реформы для Свердловской области могут затронуть не только положение самих операторов, но и доступность услуг связи для жителей частного сектора. Особенно уязвимыми могут оказаться территории, где инфраструктура построена небольшими компаниями и дублирующая сеть крупных операторов отсутствует.

Минцифры России готовит реформу лицензирования операторов связи. Предлагается перейти от действующей системы к трехуровневой модели лицензий — базовой, универсальной и генеральной. Одновременно планируется установить дополнительные финансовые и инфраструктурные требования к компаниям, работающим на рынке.

Одним из изменений станет повышение минимального взноса в резерв универсального обслуживания до 1 млн рублей в год. Кроме того, предполагается запретить индивидуальным предпринимателям работать в качестве операторов связи.

Для региональных компаний наиболее существенным может оказаться не только финансовый барьер, но и требования к масштабу деятельности. Согласно обсуждаемой модели, операторы должны будут соответствовать определенным требованиям по охвату территории и многоквартирного жилого фонда. Для небольших компаний, специализирующихся на отдельных районах, частном секторе, садовых товариществах и коттеджных поселках, расширение сети до требуемого уровня может оказаться экономически нецелесообразным.

В отраслевом сообществе опасаются, что это приведет к консолидации рынка и уходу части небольших компаний. При этом передача их абонентов федеральным операторам не всегда может произойти сразу: крупным игрокам потребуется время на оценку инфраструктуры, строительство или модернизацию сетей и подключение новых пользователей.

По данным АСТО, в исследовании рынка учитывались 4,68 тыс. компаний. Их совокупная выручка по итогам 2025 года составила 425,5 млрд рублей, увеличившись за год на 12,9%. При этом региональные операторы обеспечивают значительную часть фиксированной связи в стране. В ассоциации считают, что небольшие компании, несмотря на сравнительно невысокие финансовые показатели, играют существенную роль в обеспечении связью территорий, которые могут быть менее привлекательны для федерального бизнеса.

По оценке представителей отрасли, последствия реформы могут проявиться прежде всего в регионах с большим количеством небольших операторов. В ряде субъектов местные компании могут полностью уйти с рынка, а в других их число существенно сократится. В результате федеральным операторам придется либо самостоятельно развивать инфраструктуру на таких территориях, либо приобретать сети и абонентскую базу ушедших компаний. И тот, и другой вариант невозможен без господдержки, полагают в АСТО. Да и на процесс замещения ушедших операторов уйдет как минимум 2-3 года.

Представители отраслевых объединений в этой связи предлагают смягчить требования к региональным операторам или предусмотреть переходный период, который позволит компаниям привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами.

Окончательные параметры реформы лицензирования еще могут измениться с учетом предложений участников рынка. Вопрос особенно актуален для регионов, где значительная часть инфраструктуры связи принадлежит небольшим операторам, они обеспечивают подключение жителей удаленных территорий, частного сектора и пригородных населенных пунктов.