Значимая часть региональных операторов связи исчезнет в Свердловской области после реформы Минцифры РФ

УрБК, Москва, 09.09.2026. Почти 40% региональных операторов связи в Свердловской области могут покинуть рынок после ввода новых правил лицензирования, которые разрабатывает Минцифры РФ. Об этом сообщил директор Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев на пресс-конференции в «Российской газете».

По данным АСТО, свои позиции на Урале сможет сохранить 61% локальных игроков. Аналогичная ситуация прогнозируется в Челябинской области — оба региона вошли в список субъектов с наиболее высоким уровнем выживаемости местных операторов. Однако в 27 регионах, включая Брянскую, Вологодскую, Кировскую, Курганскую, Новгородскую и Оренбургскую области, а также республики Калмыкия, Саха и Коми, рынок могут покинуть все местные провайдеры. На их сети приходится 22 млн абонентов. Еще в девяти регионах уйдут две трети местных операторов, в 12 субъектах — до половины.

«Некоторые регионы опустеют так, что абонентов будет некому подхватить. Федеральные операторы смогут дыру закрыть, если вместе с абонентами им передадут сети оператора», — отметил Леонтьев. По его оценке, на полную замену ушедших компаний федеральными игроками потребуется один-два года. Больше всего от новых правил, по мнению ассоциации, пострадают удаленные населенные пункты. АСТО призывает власти смягчить требования к региональным операторам или предусмотреть переходный период для адаптации к новым нормам.

Реформа Минцифры РФ, о которой стало известно в апреле, предполагает трехуровневую систему лицензий. «Базовая» для кабельного ТВ потребует уставный капитал 5 млн рублей. «Универсальная» для интернет-провайдеров — 30 млн рублей и обязательство по покрытию части жилого фонда. «Генеральная» для работы по всей стране — 100 млн рублей и развитую инфраструктуру в большинстве регионов. Помимо этого, минимальный взнос в резерв универсального обслуживания вырастет до 1 млн рублей в год, а индивидуальным предпринимателям работать на телеком-рынке будет запрещено. Новые правила должны вступить в силу с 2028 года. В Минцифры РФ неоднократно заявляли, что ухудшения качества связи после нововведений не прогнозируется.