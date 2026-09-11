В Уральском ГУ Банка России объяснили решение регулятора по ставке

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Банк России 11 сентября 2026 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, прервав цикл снижения, который длился более года — с июня 2025-го. Решение о паузе принято на фоне ускорившегося в летние месяцы роста цен, превысившего ожидания регулятора, пояснила начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.





«Она необходима, чтобы убедиться: влияние последних событий, резко ускоривших рост цен в летние месяцы, временное и будет сходить на нет», — сказала М. Мясникова.





Она указала на то, что основным фактором роста цен в июне–июле стало удорожание топлива. В Свердловской области общий рост цен в июле ускорился, в августе замедлялся, но оставался повышенным для этого времени года. На фоне активного потребительского спроса компании начали переносить в цены как уже произошедший, так и ожидаемый рост издержек.





«Когда топливо дорожает, издержки на производство и сбыт растут по всей экономике. Бизнес может переложить эти расходы на потребителей, если спрос достаточно высокий», — пояснила М. Мясникова.





Дополнительное давление на цены оказывают возросшие инфляционные ожидания бизнеса и населения, которые часто выражаются в покупках про запас. Одновременно возобновился рост кредитования: в июле объем выдачи кредитов населению вырос на 15% к уровню годичной давности.





«Это закономерно, с учетом снизившейся за год ставки до 14% с 21% годовых», — отметила руководитель Уральского ГУ ЦБ РФ.





Корпоративный кредитный портфель в Свердловской области на начало июля ускорился до более чем 13% за год. «Слишком быстрый рост кредита разгоняет спрос и давит на цены. Поэтому важно, чтобы складывающиеся условия кредитования формировали умеренные темпы роста кредита», — сказала она.





Для возобновления устойчивого снижения инфляции, по ее словам, рост спроса должен сближаться с ростом предложения.





«Прежде чем вернуться к снижению ставки, мы должны удостовериться в том, что сегодняшние разовые причины перестали быть фактором дальнейшего раскручивания инфляции. Мы будем действовать осторожно, чтобы инфляция уверенно вернулась к цели 4% в 2027 году», — заключила М. Мясникова.