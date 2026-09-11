Власти назвали дату подключения всего жилфонда в Екатеринбурге к теплу

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко на заседании по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному сезону распорядился подключить город к теплу до 30 сентября, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

По данным теплоснабжающих и теплосетевых компаний, на сегодняшний день подготовка объектов жилищного фонда выполнена в городе на 95%, объектов социальной сферы — на 98%. Все работы по замене внутридомовых инженерных коммуникаций выполнены на 100%: отопления — 18,29 тыс. погонных метров, горячего водоснабжения — 17,44 тыс. погонных метров, холодного водоснабжения — 19,70 тыс. погонных метров, канализации — 10,76 тыс. погонных метров. Выполнена герметизация 32,41 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Отремонтировано в том числе 32,89 тыс. кв. м кровли, отмостки — 6,49 тыс. кв. метров и 8,58 тыс. кв. м фасадов.

Оценка готовности к отопительному периоду проводится в отношении 8 тыс. 124 многоквартирных домов, по результатам работы комиссий по 6 тыс. 176 многоквартирным домам оформлены паспорта готовности — 76% (от общего количества). В отношении социальной сферы — оценка 1 тыс. 270 объектов, по результатам работы комиссий по 1 133 объектам социальной сферы оформлены паспорта готовности — 89% (от общего количества).

Заместитель главы Екатеринбурга поставил задачу устранить все имеющиеся замечания к началу отопительного сезона. «У нас задача в первую очередь запустить социальную сферу: больницы, школы, садики. Следующий этап — подключение жилья по мере поступления теплоносителя, открытие задвижек потребителям и готовность ТСЖ. Основная цель — до 30 сентября запустить город Екатеринбург», — подчеркнул В. Гейко.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября. Контролируют подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях комиссии, созданные при администрациях районов, и городская комиссия по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры Екатеринбурга, сообщили в горадминистрации.