Глава Екатеринбурга утвердил сроки начала отопительного сезон

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 15 сентября. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в месседжере «Макс».

«Подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября. Приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнёт поступать в социальные учреждения: школы, больницы, детские сады и так далее. Затем — в многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.

Об этой дате глава Екатеринбурга уже заявлял на прошлой неделе. По его словам, отопительная система города практически готова к новому сезону. Обычно отопительный сезон начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение определенного периода не поднимается выше 8 градусов. В Екатеринбурге подача тепла, как правило, начинается во второй половине сентября.

Согласно озвученным прежде в администрации Екатеринбурга данным, на сегодняшний день подготовка объектов жилищного фонда выполнена на 94,9%, социальной сферы — на 98,2%. Паспорта готовности оформлены для 5 тыс. 356 из 8 124 многоквартирных домов (65,9%) и для 1 093 из 1 тыс. 270 объектов социальной сферы (86%).

Подготовка к отопительному сезону инженерной инфраструктуры идет активными темпами. Выполнены работы по замене внутридомовых инженерных коммуникаций: отопления — 16,76 тыс. погонных метров (92%), горячего водоснабжения — 15,97 тыс. погонных метров (92%), холодного водоснабжения — 18,67 тыс. погонных метров (95%), канализации — 10,33 тыс. погонных метров (96%). Выполнена герметизация 32,41 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Отремонтировано 29,85 тыс. кв. м кровли (91%), отмостки — 5,93 тыс. кв. м (91%) и 8,16 тыс. кв. м фасадов (95%).