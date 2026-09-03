Глава Екатеринбурга назвал возможные сроки старта отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Подачу тепла в Екатеринбурге планируют начать примерно с 15 сентября, исходя из прогноза погоды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов после проведенной им коллегии в администрации города.

«Мы готовы это делать, теплоснабжающие организации готовы, мы в постоянном режиме эти вопросы обсуждаем. Подготовка к зимнему периоду уже практически завершена, поэтому по мере необходимости будем начинать подачу тепла пораньше, в первую очередь — в социальные объекты. А так планируем примерно с 15 сентября, исходя из прогноза погоды, начать», — сказал А. Орлов.

По его словам, отопительная система города практически готова к новому сезону. Обычно отопительный сезон начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение определенного периода не поднимается выше 8 градусов. В Екатеринбурге подача тепла, как правило, начинается во второй половине сентября.