ГлавнаяНовости
Сегодня14:15

Глава Екатеринбурга назвал возможные сроки старта отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Подачу тепла в Екатеринбурге планируют начать примерно с 15 сентября, исходя из прогноза погоды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов после проведенной им коллегии в администрации города.

«Мы готовы это делать, теплоснабжающие организации готовы, мы в постоянном режиме эти вопросы обсуждаем. Подготовка к зимнему периоду уже практически завершена, поэтому по мере необходимости будем начинать подачу тепла пораньше, в первую очередь — в социальные объекты. А так планируем примерно с 15 сентября, исходя из прогноза погоды, начать», — сказал А. Орлов.

По его словам, отопительная система города практически готова к новому сезону. Обычно отопительный сезон начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение определенного периода не поднимается выше 8 градусов. В Екатеринбурге подача тепла, как правило, начинается во второй половине сентября.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202515:04

Антон Переславцев: К отопительному сезону мы подошли с готовностью 100%

О подготовке к отопительному сезону ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев. — Антон Владимирович, как управляющая компания «Фонд Радомир» подошла к отопительному сезону? — Подошли с готовностью 100%. Для этого за лето нами была проделана огромная работа по подготовке жилищного фонда, по устранению всех замечаний ресурсоснабжающих организаций, выявленных в ходе предыдущего отопительного периода. За лето мы заменили порядка 100 задвижек, протекающих кранов. В этом году мы столкнулись с серьезным увеличением