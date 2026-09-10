Тепло по расписанию

Середина сентября на Урале знаменует переход к стабильному теплоснабжению. В этом году отопительный период в уральской столице стартует как обычно: глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подаче тепла с 15 сентября. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, после чего обогрев охватит жилой фонд.

Организациями коммунального комплекса к зиме подготовлено 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 тыс. километров тепловых сетей. Обеспечена техническая готовность систем теплопотребления в 8,4 тыс. жилых домов и более 1,2 тыс. объектов социальной сферы. На территории уральской столицы специалисты модернизировали более 17 км тепловых сетей, провели 4 этапа гидравлических испытаний трубопроводов, все выявленные повреждения в ходе диагностики были устранены.

«Чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон», — сказал Орлов.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркивал строгость требований к коммунальным службам, заявляя: «Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону должны быть выполнены качественно и в полном объеме».

Муниципалитеты отчитались о замене сотен километров ветхих трубопроводов в межсезонье. Формальная готовность жилого фонда столицы к приему тепла превышает 98 процентов, однако за этими цифрами скрывается напряженная работа аварийных бригад. Особое внимание уделяется северным территориям, таким как Серов и Краснотурьинск, где климат диктует более жесткие сроки запуска систем.

«Коммунальщикам необходимо обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства в каждой территории региона, проверить все социальные объекты и многоквартирные дома. Муниципалитеты должны своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Важно завершить все работы и процедуры в срок и подать тепло при понижении температуры воздуха», — написал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По оперативным данным муниципалитетов, в конце августа к зиме было подготовлено 78,4% объектов социальной сферы, 73% тепловых сетей, 73,9% водопроводных и 77,6% канализационных сетей.

Подготовка к зиме требует серьезных финансовых вливаний. По оценкам аналитиков, только в инфраструктуру теплоснабжения Екатеринбурга в преддверии сезона было направлено свыше 7,5 млрд руб. Эти средства пошли на капитальный ремонт котельных, модернизацию насосных станций и перекладку магистралей.

В Екатеринбурге отопительный сезон в этом году начнется 15 сентября. Об этом заявил заместитель главы города Владимир Гейко в четверг, 3 сентября, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба горадминистрации. Сегодня глава города Алексей Орлов уже утвердил соответствующее постановление.

«Подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября. Приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения: школы, больницы, детские сады и так далее. Затем — в многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении А. Орлова в мессенджере «Макс».

По его словам, отопительная система города практически готова к новому сезону. Обычно отопительный сезон начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение определенного периода не поднимается выше 8 градусов. В Екатеринбурге подача тепла, как правило, начинается во второй половине сентября.

Согласно озвученным в администрации Екатеринбурга данным, на сегодняшний день подготовка объектов жилищного фонда выполнена на 94,9%, социальной сферы — на 98,2%. Паспорта готовности оформлены для 5 тыс. 356 из 8 124 многоквартирных домов (65,9%) и для 1 093 из 1 тыс. 270 объектов социальной сферы (86%).

Подготовка к отопительному сезону инженерной инфраструктуры идет активными темпами. Выполнены работы по замене внутридомовых инженерных коммуникаций: отопления — 16,76 тыс. погонных метров (92%), горячего водоснабжения — 15,97 тыс. погонных метров (92%), холодного водоснабжения — 18,67 тыс. погонных метров (95%), канализации — 10,33 тыс. погонных метров (96%). Выполнена герметизация 32,41 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Отремонтировано 29,85 тыс. кв. м кровли (91%), отмостки — 5,93 тыс. кв. м (91%) и 8,16 тыс. кв. м фасадов (95%).

Контроль за подготовкой городского хозяйства к работе в зимних условиях ведут ежедневно комиссии, созданные при администрациях районов, и городская комиссия по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры Екатеринбурга. «Традиционно пуск тепла будет производиться поэтапно, в приоритете — социальные объекты», — подытожил В. Гейко.