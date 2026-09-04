Власти Екатеринбурга оценили готовность жилфонда к старту отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Екатеринбурге старт отопительного сезона намечен на 15 сентября. Об этом заявил заместитель главы города Владимир Гейко в четверг, 3 сентября, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В совещании приняли участие специалисты департамента жилищного и коммунального хозяйства, представители районных администраций, поставщиков, подрядных организаций и другие. Согласно озвученным на совещании данным, на сегодняшний день подготовка объектов жилищного фонда выполнена на 94,9%, социальной сферы — на 98,2%. Паспорта готовности оформлены для 5 тыс. 356 из 8 124 многоквартирных домов (65,9%) и для 1 093 из 1 тыс. 270 объектов социальной сферы (86%).

Подготовка к отопительному сезону инженерной инфраструктуры идет активными темпами. Выполнены работы по замене внутридомовых инженерных коммуникаций: отопления — 16,76 тыс. погонных метров (92%), горячего водоснабжения — 15,97 тыс. погонных метров (92%), холодного водоснабжения — 18,67 тыс. погонных метров (95%), канализации — 10,33 тыс. погонных метров (96%). Выполнена герметизация 32,41 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Отремонтировано 29,85 тыс. кв. м кровли (91%), отмостки — 5,93 тыс. кв. м (91%) и 8,16 тыс. кв. м фасадов (95%).

Контроль за подготовкой городского хозяйства к работе в зимних условиях ведут ежедневно комиссии, созданные при администрациях районов, и городская комиссия по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры Екатеринбурга. «Традиционно пуск тепла будет производиться поэтапно, в приоритете — социальные объекты», — подытожил В. Гейко.