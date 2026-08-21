В Екатеринбурге готовность жилфонда к отопительному сезону выполнена на 89%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В Екатеринбурге готовность объектов жилищного фонда к отопительному сезону выполнена на 89%, социальной сферы — на 95%. Паспорта готовности оформили свыше 3,5 тыс. домов и почти 759 соцобъектов — это 43,4% и около 59,8% от общего количества соответственно.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что эти данные были озвучены на заседании городской комиссии по подготовке объектов инфраструктуры города к отопительному сезону, которое провел 20 августа заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. В совещании приняли участие заместители глав районных администраций и представители департаментов жилищного и коммунального хозяйства, образования, культуры, физической культуры и спорта.

По информации департамента жилищного и коммунального хозяйства, параллельно в многоквартирных домах продолжается обновление внутридомовых инженерных коммуникаций. Уже заменено 71,6% запланированного объема сетей отопления, 80% сетей горячего водоснабжения, 76,7% — холодного водоснабжения и 95,7% — канализационных. Также выполнена герметизация 32,41 тыс. погонных метров межпанельных стыков, отремонтировано 66,5% кровель, 77,1% отмосток и 81,5% фасадов от запланированного объема.

Администрация Екатеринбурга продолжает контролировать выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Еженедельно в районных администрациях проходят заседания комиссий, на которых рассматриваются вопросы, требующие повышенного внимания. При необходимости их выносят на городской штаб. Следующее заседание комиссия посвятит проблемным вопросам.

В рамках инспекции В. Гейко посетил ранее участок магистральной тепловой сети № 31 в районе дома № 181 на ул. Куйбышева. Здесь продолжается реконструкция трубопровода с увеличением диаметра с 1 тыс. до 1 тыс. 200 мм. Это позволит повысить пропускную способность сети и надежность теплоснабжения. Необходимые материалы находятся на площадке, подрядчик обеспечен рабочими. Для ускорения работ предусмотрено дополнительно усилить бригаду сварщиков. Ранее возникшие вопросы с вывозом строительного мусора решены.

Отдельно на объекте обсудили вопрос водоотведения. Из-за скопления воды на участке необходимо определить место для ее вывоза. Администрация Екатеринбурга совместно с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» прорабатывает решение.

«Реконструкция тепломагистрали идет по графику. Основные работы должны завершить в начале сентября, чтобы обеспечить циркуляцию воды и своевременно подготовить сеть к началу отопительного сезона 15 сентября. Администрация Екатеринбурга помогает в решении организационных вопросов. В том числе совместно с профильной службой решаем вопрос с отводом воды», — подытожил В. Гейко.