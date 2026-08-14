Готовность Екатеринбурга к отопительному сезону превысила 70%

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Готовность инфраструктуры Екатеринбурга к отопительному сезону составляет более 70%. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Провел заседание городской комиссии по подготовке объектов уральской инфраструктуры к отопительному сезону заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. В заседании приняли участие представители ключевых ресурсоснабжающих и сетевых организаций города, в том числе «Екатеринбургской электросетевой компании», «Россети Урал», «Екатеринбурггаза» и «Водоканала».

По сводным данным представителей организаций, на сегодняшний день готовность тепловых сетей составляет 75%, электрических — 73%, газовых — 71%. Сети водоснабжения и водоотведения подготовлены более чем на 85%. По данным АО «ЭнергосбыТ Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%.

При этом отдельные объекты жилищного фонда, эксплуатируемые некоторыми управляющими организациями, пока не готовы к отопительному сезону. С ними продолжат работу по устранению выявленных недостатков и выполнению необходимых мероприятий. В то же время практически все объекты, находящиеся в ведении Департаментов образования, культуры и спорта, уже прошли промывку систем отопления. Речь идет о детских садах и школах, музеях, театрах, объектах дополнительного образования и спортивных комплексах.

«Важно максимально отработать все вопросы технической готовности до 15 сентября. В этом году особое внимание необходимо уделить срокам, поскольку на начало отопительного периода приходится проведение Международного фестиваля молодежи. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и надежное теплоснабжение жителей и гостей Екатеринбурга», — завершил заседание В. Гейко.

Администрация Екатеринбурга продолжает контролировать выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Еженедельно в районных администрациях проходят заседания комиссий, на которых рассматриваются вопросы, требующие повышенного внимания. При необходимости их выносят на городской штаб, сообщили в горадминистрации.