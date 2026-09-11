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При реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве использовали 500 тонн металлопроката ЕВРАЗ НТМК

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

УрБК, Москва, 11.09.2026. Около 500 тонн двутавровой балки производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в ЕВРАЗ) было применено при возведении несущего каркаса стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприяти.

Реконструкция арены, способной вмещать до 20 тыс. зрителей, завершилась в сентябре 2026 года. Комплексное проектирование и монтаж металлоконструкций осуществляла компания EVRAZ STEEL BUILDING, входящая в экосистему стального строительства ЕВРАЗа. Для создания каркаса использовались колонные и балочные профили из сверхпрочной конструкционной стали марки С355, которая отличается высокой несущей способностью, низким содержанием углерода и устойчивостью к деформациям.

Металлоконструкции позволили реализовать сложные архитектурные решения, включая монтаж кровли с вылетом ферм порядка 19 метров на высоте до 30 метров, а также фасадного фахверка и ходовых мостков для обслуживания инженерной инфраструктуры. Навес стадиона выполнен в виде стального кольца, которое не только отсылает к исторической символике футбольного клуба, но и служит надежной опорной конструкцией над трибунами, эффективно распределяя нагрузки.

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