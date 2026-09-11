В России официально запустили сеть 5G

УрБК, Москва, 11.09.2026. В 16 российских городах операторы связи официально запустили сеть 5G. Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, доступ к новому поколению связи получили 10 млн абонентов.

Доступ к высокоскоростному соединению теперь имеют жители Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ярославля, Уфы, Волгограда, Красноярска, Перми, Челябинска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и Краснодара. До конца 2026 года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России.

«В самое ближайшее время в городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — говорится в заявлении ведомства.