В Екатеринбурге новую набережную Исети благоустроили к Международному фестивалю молодежи

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Новый участок набережной реки Исеть протяженностью 325 м благоустроили на правом берегу в мкр Уктус Екатеринбурга рядом с аквапарком. Финальным этапом станет роспись пешеходного моста в стилистике Международного фестиваля молодежи (МФМ), который пройдет в городе 11–17 сентября. Об этом сообщили в строительном холдинге «Атом».

Общая площадь благоустроенной территории составила 8,3 тыс. кв. м. Работы были инициированы и выполнены холдингом в качестве подарка Екатеринбургу.

«Екатеринбуржцы и гости города одной из визитных карточек уральской столицы считают набережную Исети, которая много раз меняла облик. Теперь мы поэтапно реализуем масштабный проект «От ВИЗа до НИЗа», чтобы создать цельный маршрут протяженностью около 42 км вдоль главной водной артерии города. К уже благоустроенным участкам набережной в этом году добавятся еще три. Один из них — в микрорайоне Уктус на правом берегу Исети», — отметил губернатор Свердловской области Д. Паслер.

На территории сохранили природный ландшафт, удалив аварийные деревья и создав условия для отдыха горожан. Здесь оборудовали прогулочные и велодорожки, лавочки, амфитеатр, детскую площадку с канатной дорогой, качелями и скалодромом. Также обустроили тротуар-пандус, уложили рулонные газоны и высадили новые растения и деревья — ивы, спирею, вейник. Кроме того, созданы посевные луга с цветущими растениями.

«Мы гордимся этим проектом: он получился и красивый, и удобный для последующей эксплуатации. Все решения выносили на экспертное обсуждение в рамках градостроительного совета, утверждали с городскими эксплуатирующими службами. Совместно находили компромиссы: например, нам непременно хотелось сделать извилистые дорожки — они хорошо смотрятся сверху, а вдоль набережной расположено много жилья, видовых квартир. Важно было так запроектировать сеть дорожек, чтобы потом их легко было чистить стандартной уборочной техникой», — сказала директор по проектированию строительного холдинга «Атом» Е. Спирина.

По ее словам, при проектировании учитывались планы благоустройства соседних участков набережной.

«Мы изучили все проекты благоустройства, которые были разработаны и одобрены городом для соседних участков набережной, и сделали все, чтобы наш проект легко было с ними увязать: все дорожки сделаны так, чтобы в будущем их можно было продлить как в сторону центра, так и в сторону Химмаша», — добавила Е. Спирина.

Финальным этапом благоустройства станет роспись пешеходного моста в стилистике Международного фестиваля молодежи. Мост и новая набережная станут частью наследия фестиваля и новым общественным пространством Екатеринбурга.

Ранее «Атом» благоустроил противоположный берег Исети в этом же районе. В рамках муниципального контракта были построены ул Водоемная с пешеходными тротуарами и уличным освещением и новый пешеходный мост через Исеть в районе аквапарка.