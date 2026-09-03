Трехметровый арт-объект «Уральская перчатка» установили в здании УрФУ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Трехметровый арт-объект «Уральская перчатка», созданный холдингом «Атом» и художницей Еленой Шубенцевой, установили в Уральском гуманитарном институте УрФУ в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Этим летом арт-объект путешествовал по фестивалям, а на зиму обосновался в Уральском гуманитарном институте УрФУ и нашел свой здесь свой дом. Надеемся, для студентов это будет не просто инсталляция, а живой, яркий кейс того, как паблик-арт взаимодействует с местом, людьми и городом», — сказал креативный и бренд-директор уральского строительного холдинга Никита Харисов.

По данным компании, скульптура посвящена труду строителей и людям, которые своими руками создают города. Впервые ее представили осенью 2025 года на международном форуме 100+ TechnoBuild, после чего установили в Институте строительства и архитектуры УрФУ.

Летом арт-объект размещали в Историческом сквере Екатеринбурга в дни празднования Дня города и Дня строителя. Теперь «Уральская перчатка» находится в здании УГИ УрФУ на ул. Ленина, 51.

«Уральский гуманитарный институт УрФУ рад принять эстафету от института строительства и архитектуры и разместить у себя «Уральскую перчатку».

Паблик-арт-объект займет место на первом этаже нашего исторического здания, прямо над музеем старика Б.У. Кашкина, по популяризации творчества которого мы также работаем с коллегами из «Атомстройкомплекса». Мы благодарны партнерам, так как институту важно оставаться в городской повестке, генерировать смыслы и держать руку на пульсе развития современной культуры», — сказал заместитель директора УГИ УрФУ Дмитрий Черноухов.

Оригинальный мурал Елены Шубенцевой «Уральская перчатка» находится на ул. Испанских Рабочих, 28.