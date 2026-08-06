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06 августа 202615:08

Арт-объект «Уральская перчатка» установят в Историческом сквере Екатеринбурга в День строителя

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Паблик-арт-объект «Уральская перчатка», созданный строительным холдингом «Атом» вместе с художницей Еленой Шубенцевой по мотивам ее одноименного мурала, появится в Историческом сквере Екатеринбурга в День строителя — 8 августа.

«Трехметровая перчатка — возможно, самая большая в мире, ее посвятили труду строителей и всем, кто своими руками создает города. За перчаткой на флагах можно будет прочитать манифест «Атома»: «Город — тоже дом, а дома должно быть уютно». Для гостей праздника также будет работать аппарат моментальной печати фото, чтобы впечатления от посещения праздника всей семьей оставались не только в памяти телефона», — рассказали в пресс-службе «Атома».

В этот же день, 8 августа, холдинг организует серию free-прогулок с исследователем уличного искусства Алексеем Шаховым по центру Екатеринбурга. Маршрут проходит через паблик-арт-объект «Уральская перчатка». Участники экскурсии увидят и оригинальныймурал. В маршрут, помимо работ, уже ставших классикой, войдут и новинки уличного искусства Екатеринбурга. Участники впервые поработают с реквизитом — миниатюрами паблик-арт объектов города, поговорят про искусство в городе, о том, как работать со смыслами Екатеринбурга, создавать новые, вспоминать старые и дополнять существующие.

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