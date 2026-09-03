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Сегодня10:54

Стала известна причина оттока малого бизнеса с рынка импорта

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Небольшие и средние участники внешнеэкономической деятельности постепенно уходят с российского импортного рынка из-за роста регуляторной нагрузки и требований к документам на товары. Об этом УрБК сообщила директор ООО «Атриум Лоджистикс» Е. Якубовская.

«Мы наблюдаем обратную тенденцию по сравнению с периодом роста: мелкие и средние участники ВЭД постепенно уходят с рынка из-за увеличения регуляторной нагрузки, требований маркетплейсов, системы СПОТ и «Честного знака», — сказала она.

По словам эксперта, дополнительными факторами становятся требования банков и таможенных органов, контроль внешнеторговых платежей и необходимость предоставлять полную документацию на товары крупным заказчикам и торговым сетям.

Евгения Якубовская отметила, что рост числа требований меняет и подход предпринимателей к рискам. Бизнес все чаще ориентируется на предсказуемость поставок и соблюдение законодательства, а не на максимальную гибкость непрозрачных схем.

«Гибкость снизилась, поскольку нарушения законодательства становятся все более рискованными. Предприниматели предпочитают стабильность и соблюдение норм, фокусируясь не на получении сверхприбылей, а на сохранении бизнеса и репутации, избегая штрафов и претензий со стороны налоговых и таможенных органов. Сегодня стратегия выживания доминирует над рискованными экспериментами», — отметила Е. Якубовская.

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