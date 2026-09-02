Требования маркетплейсов ускорят укрупнение импорта

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Рост требований маркетплейсов к разрешительной документации на товары может ускорить укрупнение российского рынка импорта и привести к уходу части небольших селлеров. Об этом в интервью УрБК сообщила директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская.

По ее словам, маркетплейсы вправе запрашивать у продавцов сертификаты соответствия или декларации о соответствии в зависимости от классификации товара по коду ТН ВЭД.

«Для малых предпринимателей это становится критической проблемой: ранее они могли ввозить, например, детские игрушки по упрощенным схемам и реализовывать их через площадки без подтверждения качества. Теперь же площадка вправе потребовать официальный сертификат, стоимость оформления которого составляет от 150 до 200 тыс. рублей, а срок получения может занимать несколько месяцев. Для партии объемом до 500 тыс. рублей такие затраты составляют порядка 30% себестоимости, что делает легальный ввоз для мелких партий экономически нецелесообразным. Кроме того, использование сертификатов третьих лиц более не допускается — держателем разрешительной документации должен выступать непосредственно импортер, указанный в сертификате», — сказала она.

Евгения Якубовская отметила, что для крупных компаний фиксированные расходы на сертификацию и оформление документов распределяются на больший объем товаров. Для небольших партий эти затраты оказываются значительно более существенными.

«Ранее мелкие селлеры могли пользоваться сертификатами крупных поставщиков, однако сейчас такая практика прекращается. Мы наблюдаем не только смещение акцентов в сторону легального импорта, но и постепенное вытеснение малых игроков: на рынке остаются преимущественно крупные импортеры, способные самостоятельно организовывать ввоз или прибегать к услугам профессиональных логистических операторов, в том числе и нашей компании», — отметила эксперт.