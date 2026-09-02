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В бизнес-сообществе назвали главный ограничитель для карго-поставок

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Введение системы СПОТ и усиление контроля за автомобильными перевозками ограничивают возможности для использования карго-схем при импорте товаров в Россию. Об этом корреспонденту УрБК сообщила директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская.

По ее словам, с 1 июля введено обязательное оформление цифрового пропуска при пересечении таможенной границы автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, через которые ранее проходила значительная часть нелегальных перевозок.

«Термин «карго» в профессиональной среде означает, по сути, серый, а зачастую — и контрабандный импорт. Система СПОТ, несмотря на отдельные технические сбои на начальном этапе, позволяет контролировать перемещение груза уже на стадии заказа товара за рубежом, что ликвидирует возможность фиктивного транзита и неуплаты пошлин», — сказала она.

Эксперт отметила, что ранее карго было особенно востребовано у небольших предпринимателей, поскольку позволяло быстро доставлять небольшие партии товаров. Такая схема получила дополнительное распространение после 2022 года на фоне сложностей с трансграничными платежами.

При этом, по ее оценке, полное исчезновение карго в ближайшей перспективе маловероятно.

«Тенденция к сокращению нелегальных поставок очевидна, однако полное исчезновение сегмента произойдет не в ближайшей перспективе. Сохраняется потребительский спрос на товары низкого ценового сегмента, и пока он существует, будут возникать новые каналы ввоза. Прогнозировать дальнейшую судьбу «карго» сложно — она будет зависеть от государственной политики в области таможенного контроля и борьбы с контрабандой», — отметила Е. Якубовская.

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