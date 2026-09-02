Импорт в России движется к «обелению»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Российский рынок импорта постепенно переходит к более прозрачным схемам поставок на фоне усиления контроля таможенных и налоговых органов, цифровизации и роста требований к документам. Об этом в интервью УрБК рассказала директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская.

«Безусловно, это устойчивая тенденция, обусловленная усилением цифровизации контролирующих органов. Таможенные и налоговые службы получили новые инструменты для отслеживания движения товара до конечного потребителя. Расширение системы маркировки «Честный знак», внедрение автоматизированного контроля, в частности, системы СПОТ, а также ужесточение требований к документальному сопровождению со стороны розничных сетей и электронных площадок — все это формирует устойчивый вектор на «обеление» импорта», — сказала Е. Якубовская.

По ее словам, дополнительное влияние на рынок оказывают требования маркетплейсов и крупных заказчиков, которые запрашивают разрешительную документацию и грузовые таможенные декларации. Одновременно усиливается контроль маркировки и подлинности документов на границе.

«Государственная политика направлена на обеспечение полной прослеживаемости каждой товарной единицы от заказа за рубежом до конечного потребителя. Это позитивно сказывается на качестве продукции и снижает риск контрафакта для конечных покупателей, что является несомненным плюсом для рынка в целом», — отметила эксперт.

На структуру импорта также повлияли изменения валютного регулирования и усиление контроля за внешнеторговыми платежами, а также корректировка ставок ввозных пошлин на отдельные категории товаров.