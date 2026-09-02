ГлавнаяНовости
Сегодня14:50

Импорт в России движется к «обелению»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Российский рынок импорта постепенно переходит к более прозрачным схемам поставок на фоне усиления контроля таможенных и налоговых органов, цифровизации и роста требований к документам. Об этом в интервью УрБК рассказала директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская.

«Безусловно, это устойчивая тенденция, обусловленная усилением цифровизации контролирующих органов. Таможенные и налоговые службы получили новые инструменты для отслеживания движения товара до конечного потребителя. Расширение системы маркировки «Честный знак», внедрение автоматизированного контроля, в частности, системы СПОТ, а также ужесточение требований к документальному сопровождению со стороны розничных сетей и электронных площадок — все это формирует устойчивый вектор на «обеление» импорта», — сказала Е. Якубовская.

По ее словам, дополнительное влияние на рынок оказывают требования маркетплейсов и крупных заказчиков, которые запрашивают разрешительную документацию и грузовые таможенные декларации. Одновременно усиливается контроль маркировки и подлинности документов на границе.

«Государственная политика направлена на обеспечение полной прослеживаемости каждой товарной единицы от заказа за рубежом до конечного потребителя. Это позитивно сказывается на качестве продукции и снижает риск контрафакта для конечных покупателей, что является несомненным плюсом для рынка в целом», — отметила эксперт.

На структуру импорта также повлияли изменения валютного регулирования и усиление контроля за внешнеторговыми платежами, а также корректировка ставок ввозных пошлин на отдельные категории товаров.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Сегодня15:12

В бизнес-сообществе назвали главный ограничитель для карго-поставок

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Введение системы СПОТ и усиление контроля за автомобильными перевозками ограничивают возможности для использования карго-схем при импорте товаров в Россию. Об этом корреспонденту УрБК сообщила директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская. По ее словам, с 1 июля введено обязательное оформление цифрового пропуска при пересечении таможенной границы автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, через которые ранее проходила значительная часть нелегальных перевозок. «Термин «карго» в профессиональной среде означает, по сути, серый, а зачастую — и контрабандный
Сегодня16:10

Требования маркетплейсов ускорят укрупнение импорта

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Рост требований маркетплейсов к разрешительной документации на товары может ускорить укрупнение российского рынка импорта и привести к уходу части небольших селлеров. Об этом в интервью УрБК сообщила директор ООО «Атриум Лоджистикс» Евгения Якубовская. По ее словам, маркетплейсы вправе запрашивать у продавцов сертификаты соответствия или декларации о соответствии в зависимости от классификации товара по коду ТН ВЭД. «Для малых предпринимателей это становится критической проблемой: ранее они могли ввозить, например, детские игрушки по упрощенным схемам и
29 января 202614:43

В Екатеринбурге открылся центр помощи «Честный знак»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2026. В Екатеринбурге центр помощи «Честный знак» Свердловский области открылся в головном офисе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) по адресу ул. Восточная, 7д. В пресс-службе СОФПП сообщили, что основная цель центра — помочь участникам оборота товаров адаптироваться к требованиям обязательной маркировки, минимизировать издержки и получить максимальную выгоду от использования системы. Проект по созданию сети специализированных центров для адаптации малого и среднего предпринимательства к обязательной маркировке товаров реализуют