Спрос российских предпринимателей на прямые поставки из Китая вырос на 60-70%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Спрос российских предпринимателей на прямую работу с китайскими фабриками за последние годы вырос на 60-70%. Об этом в интервью УрБК рассказала директор ООО «Атриум Лоджистикс» Е. Якубовская.

По ее словам, предприниматели стремятся отказаться от посредников и напрямую взаимодействовать с производителями в Китае, чтобы повысить рентабельность поставок.

«Многие предприниматели, ранее работавшие с рентабельностью около 10% через российских дистрибьюторов, стремятся исключить посредников, поскольку прямой выход на китайские фабрики позволяет повысить маржинальность минимум в полтора раза», — сказала она.

Эксперт связала рост прямых поставок с изменением структуры российского импорта и развитием маркетплейсов. За последние пять лет число участников внешнеэкономической деятельности значительно увеличилось, в том числе за счет небольших селлеров.

При этом география поставок изменилась: после введения санкционных ограничений значительная часть импортных потоков переориентировалась из Европы в Юго-Восточную Азию и страны ближнего зарубежья.

Евгения Якубовская также отметила, что российские и китайские таможенные органы активнее обмениваются данными, что позволяет проверять достоверность экспортных деклараций.