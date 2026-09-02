Массовый запуск цифрового рубля столкнулся с техническими трудностями

УрБК, Москва, 02.09.2026. С 1 сентября 22 крупнейших банка обязаны были предоставить клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля, однако процесс сопровождался сбоями. Об этом пишут «Известия».

В ряде кредитных организаций, например в Альфа-банке, процесс оформления счета затягивался на этапе проверки данных через «Госуслуги»: вместо ожидаемых пяти минут процедура занимала более получаса. В других кредитных организациях, в том числе в «Сбере», найти кнопку для запуска сервиса оказалось непросто — кнопку нужно долго искать в меню. У ряда игроков, в частности в Ozon Банке и Райффайзенбанке, сервис на момент старта оказался недоступен или выдавал технические ошибки, в других приложениях нужную кнопку пришлось искать в самом низу меню.

В ЦБ признали наличие временных неудобств и заверили, что совместно с банками устраняют проблемы. С 1 сентября 2026 года 22 банка из числа значимых платежных организаций на рынке финансовых услуг обязаны предоставить клиентам доступ к открытию счета в цифровых рублях на платформе ЦБ, а также к переводу средств и оплате с помощью третьей формы нацвалюты. Для других игроков такая обязанность появится позже.