Людмила Панина: Технология цифрового рубля создает условия для развития смарт-контрактов

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила Эксперт Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

— Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это третья форма рубля. Есть наличные — банкноты или монеты в кошельке — и безналичные — деньги на счетах в банках. А цифровой рубль — по сути такой же безналичный, только находиться он будет не на счете в каком-то банке, а в кошельке пользователя на платформе Банка России. Если коротко, то цифровой рубль — это еще одно, дополнительное, средство для переводов и платежей.

— Чем он отличается от других форм рубля?

— Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, там же проводятся и операции. Доступ к этому цифровому счету (цифровому кошельку) происходит через мобильные приложения банков, где вы являетесь клиентом. То есть, ваш обслуживающий банк не хранит ваши цифровые рубли, но предоставляет к ним доступ.

Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные. Также они свободно смогут распоряжаться своими деньгами на цифровом кошельке: никаких лимитов и ограничений на переводы именно на платформе цифрового рубля нет. Для бизнеса установлены минимальные комиссии по сравнению с действующими на аналогичные операции банковскими тарифами.

Технология цифрового рубля создает условия для развития смарт-контрактов: когда участники сделки определяют ее условия, а платежи проходят автоматически после их выполнения. Для этого у обеих сторон сделки должны быть кошельки на платформе цифрового рубля. Например, как только оптовый покупатель подтверждает поступление на склад товара, поставщик тут же мгновенно получает свои деньги за товар.

— Сколько банков с 1 сентября будут оказывать услуги по расчетам цифровыми рублями?

— С 1 сентября 2026 года возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними готовы дать своим клиентам 12 системно значимых банков. Также закон обязывает обеспечить доступ к цифровым рублям банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус на сегодня есть еще у девяти кредитных организаций, и большинство из них также давно в пилоте и будут готовы к осени.

— Для чего обычному человеку нужен цифровой рубль?

— Еще раз повторю, что цифровой рубль — это еще одно, дополнительное, средство для переводов и платежей. Благодаря тарифной политике для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные. Вот, например, иногда за перевод из банка в банк с вас могут взимать комиссию. А при оплате цифровым рублем — не будут. Платежи и переводы на платформе цифрового рубля не зависят от условий и ограничений каких-то конкретных банков.

Цифровой счет у человека на платформе будет только один, но видеть его и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно через приложения разных банков. Сейчас, если вдруг приложение одного банка у вас не загружается, то вы не можете воспользоваться безналичными деньгами, которые в нем лежат. А деньгами на платформе цифрового рубля — можете. Вы просто подключаетесь к своему цифровому кошельку через приложение другого или третьего банка.

Важно еще раз напомнить, что использовать цифровой рубль или нет, будет решать пользователь. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет.

— Как открыть цифровой кошелек? Как это будет выглядеть в приложении банка, есть счет?

— Цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение вашего банка, если он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Уточнить это можно непосредственно в вашем банке.

У клиента может быть только один цифровой кошелек. Он будет выглядеть как еще один продукт или платежный сервис рядом с другими, которые вам предлагает ваш банк. Его можно будет узнать по яркому логотипу с изображением цифрового рубля.

— Есть ли ограничения по денежным переводам в цифровых рублях?

— Единственный лимит — 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своих безналичных счетов в банках на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека, в среднем, этой суммы вполне достаточно. Что касается других ограничений, то еще раз повторю, внутри платформы никаких ограничений на суммы нет.

— Как можно будет расплачиваться цифровым рублем?

— Платежи будут проходить примерно так, как вы оплачиваете покупки по QR-коду. Уже появилась информация, что крупнейшие торговые сети начали добавлять в свои платежные терминалы кнопку цифрового рубля.