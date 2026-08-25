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Ряд операторов связи будет принимать цифровые рубли для оплаты услуг связи

УрБК, Москва, 25.08.2026. МТС с 1 сентября 2026 года начнет принимать цифровые рубли для оплаты услуг связи. К внедрению такой возможности также готовится «Ростелеком», сообщили «Ведомостям» представители телекоммуникационных компаний, в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.

Оплата цифровыми рублями будет доступна для всех сервисов, в которых интегрирован платежный модуль МТС Pay, без ограничений по отдельным категориям товаров и услуг, уточнили в МТС. Для проведения операции пользователю потребуется выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты, указать банк и подтвердить платеж. По механике такая операция будет аналогична оплате через систему быстрых платежей (СБП), пояснили в компании.

Эксперты ожидают, что в первые годы объем платежей цифровыми рублями за услуги связи будет небольшим, поскольку распространение нового способа расчетов будет зависеть от готовности банков и пользователей использовать цифровую валюту.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Один цифровой рубль равен одному рублю в наличной или безналичной форме. Выпуск и обращение цифровых рублей обеспечивает Банк России через специальную платформу. Для использования цифрового рубля гражданину необходимо открыть цифровой счет через подключенный к платформе банк.

Использование цифрового рубля для граждан остается добровольным. Средства на цифровом счете можно переводить и использовать для оплаты товаров и услуг, однако проценты на остаток по нему начисляться не будут. При этом цифровые рубли можно будет обменивать на наличные или безналичные рубли. С 1 сентября 2026 года начинается его массовое внедрение.

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