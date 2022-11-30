Оплата товаров и услуг через СБП среди бизнес-клиентов УБРиР в феврале увеличилась на 58%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали увеличение количества платежей через Систему быстрых платежей (СБП) среди бизнес-клиентов. По данным на март, количество предпринимателей, использующих такой вид оплаты, с января увеличилось практически в два раза. Обороты по платежам через СБП в феврале к декабрю выросли на 58%, а в сравнении с январем — почти на 49%, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
По мнению экспертов, растущая популярность такого вида оплаты у бизнеса связана с тем, что платежами через СБП могут пользоваться самые разные категории предпринимателей: занимающиеся доставкой, открывшие свой магазин, работающие в общепите и другие. Платежи поступают мгновенно, QR-код можно считать смартфоном с экрана терминала, с чека или отправить его клиенту в мессенджер, на почту или в соцсети. Стоит отметить, что УБРиР автоматически подключает почти на всех видах эквайринга платежи по QR-коду.
«Оплата товаров или услуг по QR-коду позволяет покупателю быстро рассчитаться, а для предпринимателя — это один из самых простых и выгодных способов получать платежи. Статистика показывает, что внедрение этой технологии было верным решением», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
По данным ЦБ РФ, в 2022 году через СБП в России было оплачено 358 млн покупок на 720 млрд руб. Количество ее пользователей в среднем в течение года увеличивалось на 13-15% от квартала к кварталу. Также растет и число предпринимателей, принимающих оплату через СБП. При этом в большинстве своем такой вид оплаты использует малый и средний бизнес.
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