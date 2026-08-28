Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем из-за проблем у банков

УрБК, Москва, 28.08.2026. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложения банков 1 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в финансовых организациях.

Проблемы начинаются с момента загрузки приложения в AppStore для проверки перед публикацией. Цифровой рубль требует российских криптостандартов, что указывает на его связь с государственной финансовой инфраструктурой РФ, а не с обычным SDK эквайринга. Приложение должно обращаться к инфраструктуре платформы ЦБ, чего нет у других легитимных приложений. В итоге, из-за таких требований, приложение с поддержкой цифрового рубля даже не может быть загружено в библиотеку.

При проверке на стороне Apple ее специалисты видят кусок кода, который связан с российским ЦБ, и понимают, что приложение может принадлежать российскому банку, подтверждает собеседник из числа разработчиков приложений. Поскольку большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, то Apple сразу отклоняет публикацию приложения, отмечает он.

На вопрос, смогут ли пользоваться цифровыми рублями владельцы гаджетов с операционной системой iOS, Банк России ответил на своем сайте так: «Смогут, если на их мобильном устройстве с такой операционной системой будет актуальная версия мобильного приложения банка, поддерживающая функционал цифрового рубля». Уточнить возможности мобильного приложения ЦБ советует у своего банка.

Также три банка — ВТБ, РСХБ и «Россия» — указали, что цифровой рубль будет доступен клиентам в мобильных приложениях на Android, не упоминая про iOS. РСХБ сообщил 27 августа, что его клиенты с 1 сентября получат доступ к цифровому рублю через мобильное приложение на Android. В ВТБ клиенты смогут по желанию открыть счет в цифровых рублях в приложении «ВТБ онлайн» версии 20.16 и выше для Android, в банке «Россия» — в мобильном приложении ABR Direct (версия для Android), сказали «Ведомостям» их представители.

С 1 сентября в России официально войдет в обращение цифровой рубль — третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Россияне смогут открывать счета в цифровых рублях через приложения своих банков — эту возможность должен предоставить 21 банк, признанный ЦБ значимым на рынке платежных услуг. Среди них все крупные: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и др.