Эксперты прогнозируют подорожание бензина на 1-2% в месяц до конца года

УрБК, Москва, 26.08.2026. Стоимость бензина в России будет расти на 1–2% в месяц до конца 2026 года. Об этом пишут «Ведомости», со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Б1.

Аналитики рассматривают два сценария развития ситуации на рынке нефтепродуктов в России. Первый — «контролируемая стабилизация». Второй — «быстрое восстановление и рост импорта». Первый предполагает, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за параллельного импорта необходимого оборудования, но правительство будет контролировать ситуацию на рынке топлива.

По второму сценарию российские НПЗ найдут возможности для оперативных поставок оборудования и восстановят поврежденные мощности НПЗ быстрее графика. Импорт топлива из Индии, Китая и Белоруссии должны будут достичь максимально возможных объемов и полностью ликвидируют суточный дефицит на внутреннем рынке.

По данным Росстата, средние цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 августа выросли на 0,5%. Средняя стоимость литра бензина на 17 августа достигла 76,38 руб. против 76,04 руб. неделей ранее. Цена АИ-92 выросла с 72,17 до 72,49 руб. за литр, АИ-95 – с 78,21 до 78,58 руб., АИ-98 и выше – со 101,78 до 101,89 руб. Дизельное топливо подешевело с 88,97 до 88,48 руб. за литр.

Российский топливный союз (РТС) 24 августа обратился к вице премьеру Александру Новаку с просьбой продлить после 1 сентября действующий запрет на экспорт дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов. В обращении отмечается, что по действующему эмбарго поставки дизтоплива на автозаправочные станции идут практически бесперебойно. При этом доступность продукта для независимых АЗС остается ограниченной. Впереди — сезон повышенного спроса, говорится в письме, а также переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов топлива. «Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — отмечают в РТС.