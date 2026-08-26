ГлавнаяНовости
Сегодня09:29

РСТ просит правительство продлить запрет на экспорт дизтоплива

УрБК, Москва, 26.08.2026. Российский топливный союз (РТС) обратился к вице‑премьеру Александру Новаку с просьбой продлить после 1 сентября действующий запрет на экспорт дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма РТС.

В обращении отмечается, что благодаря действующему эмбарго поставки дизтоплива на автозаправочные станции осуществляются практически бесперебойно. При этом доступность продукта для независимых АЗС остается ограниченной. По данным РТС, значительная часть партий, приобретенных на бирже, не отгружается. В качестве альтернативы возможна закупка импортного топлива либо мелкооптовых партий на условиях самовывоза на базисах ряда вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). При этом оптовая стоимость такого топлива существенно превышает административно сдерживаемые биржевые индикаторы. В союзе указывают, что даже при закрытом экспорте рыночное ценообразование фиксирует превышение спроса над предложением.

В письме подчеркивается, что впереди — сезон повышенного спроса, а также переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов топлива. «Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — отмечают в РТС.

Запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ был введен 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ вновь смогут экспортировать дизельное топливо, судовое топливо и газойли. Для остальных участников рынка запрет сохранится до 31 января 2027 года. На тот же срок действует эмбарго на экспорт бензина для всех участников рынка. Ограничения не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Вице‑премьер Александр Новак ранее заявлял, что снятие ограничений на вывоз дизтоплива планируется «по мере восстановления рынка». Он также отмечал важность возможности экспорта для обеспечения полной загрузки НПЗ и недопущения переизбытка ресурса. В аппарате вице‑премьера комментарии по обращению РТС не предоставили.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
02 октября 202512:03

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии АЗС

УрБК, Москва, 02.10.2025. Российский топливный союз (РТС) сообщил о закрытии в регионах ряда частных АЗС из-за нерентабельности. Об этом говорится в направленном союзом письме вице-премьеру Александру Новаку, пишет «Интерфакс». Авторы письма поясняют, что из-за снижения производства товара и сокращения биржевых продаж бензинов произошел рост оптовых цен, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные. Во-вторых, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина: объем отгрузки купленного товара существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки
02 октября 202512:03

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии АЗС

Российский топливный союз (РТС) сообщил о закрытии в регионах ряда частных АЗС из-за нерентабельности. Об этом говорится в направленном союзом письме вице-премьеру Александру Новаку, пишет «Интерфакс». Авторы письма поясняют, что из-за снижения производства товара и сокращения биржевых продаж бензинов произошел рост оптовых цен, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные. Во-вторых, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина: объем отгрузки купленного товара существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5–2 месяцев.
24 июня 202612:03

Власти большинства регионов УрФО объявили об ограничении продажи топлива

УрБК, Москва, 24.06.2026. В большинстве регионов Уральского федерального округа введены временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Власти объясняют меры необходимостью предотвратить ажиотажный спрос, спекуляции и возможный искусственный дефицит топлива. О введении ограничений в Курганской области сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, региональному оперативному штабу поручено принять меры по нормированию реализации топлива на фоне повышенного спроса в соседних регионах. «Уважаемые друзья, с учетом складывающейся