РСТ просит правительство продлить запрет на экспорт дизтоплива

УрБК, Москва, 26.08.2026. Российский топливный союз (РТС) обратился к вице‑премьеру Александру Новаку с просьбой продлить после 1 сентября действующий запрет на экспорт дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма РТС.

В обращении отмечается, что благодаря действующему эмбарго поставки дизтоплива на автозаправочные станции осуществляются практически бесперебойно. При этом доступность продукта для независимых АЗС остается ограниченной. По данным РТС, значительная часть партий, приобретенных на бирже, не отгружается. В качестве альтернативы возможна закупка импортного топлива либо мелкооптовых партий на условиях самовывоза на базисах ряда вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). При этом оптовая стоимость такого топлива существенно превышает административно сдерживаемые биржевые индикаторы. В союзе указывают, что даже при закрытом экспорте рыночное ценообразование фиксирует превышение спроса над предложением.

В письме подчеркивается, что впереди — сезон повышенного спроса, а также переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов топлива. «Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — отмечают в РТС.

Запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ был введен 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ вновь смогут экспортировать дизельное топливо, судовое топливо и газойли. Для остальных участников рынка запрет сохранится до 31 января 2027 года. На тот же срок действует эмбарго на экспорт бензина для всех участников рынка. Ограничения не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Вице‑премьер Александр Новак ранее заявлял, что снятие ограничений на вывоз дизтоплива планируется «по мере восстановления рынка». Он также отмечал важность возможности экспорта для обеспечения полной загрузки НПЗ и недопущения переизбытка ресурса. В аппарате вице‑премьера комментарии по обращению РТС не предоставили.