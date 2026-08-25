77 тыс. квартир без покупателей

Объем предложения на первичном рынке Екатеринбурга достиг 76 тыс. 650 квартир. В эту цифру входят объекты, которые уже находятся в экспозиции, а также резервы. Данные приводит сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ».

Аналитики подсчитали: среднемесячный темп поглощения строящегося жилья в городе составляет 1,6 тыс. штук. Поэтому на реализацию всех непроданных квартир городу потребуется 3 года и 11 месяцев.

«Продолжительный горизонт распродажи остатков, сопоставимый с крупными региональными рынками страны, сигнализирует о значительном превышении предложения над спросом и необходимости стимулирования покупателей», — отметили аналитики «Объектив. РФ».

Для сравнения: два года назад для распродажи товарных остатков екатеринбургским девелоперам требовалось 2 года и 5 месяцев. То есть риски затоваривания за этот период сильно выросли.

Эксперты выделяют две основные причины сложившейся ситуации. Первая — снижение числа сделок. Два года назад среднемесячный темп поглощения строящегося жилья составлял 2 тыс. квартир, сегодня показатель снизился на 20%. Такая динамика связана с ужесточением условий по льготной ипотеке и недоступностью рыночных ставок для большинства покупателей.

Вторая причина — небывалый девелоперский оптимизм. Результаты продаж в последние годы (2020–2025) были настолько сильными, что многие застройщики искренне уверовали в свою исключительность. Они не спешат сокращать присутствие на рынке, полагая, что смогут работать эффективно даже на падающем рынке.

Кроме того, девелоперы во многих случаях не верят в затяжной кризис. Они рассчитывают на скорое снижение ключевой ставки или запуск новых мер господдержки — и пока продолжают активно строить.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, по итогам июля 2026 года Екатеринбург обогнал Краснодар по объему текущего строительства и занял второе место после Москвы. В уральской столице сейчас возводится 5,58 млн кв. м жилья.

«Это тот случай, когда новые рекорды уже не радуют, избыточная конкуренция не ведет к качественному росту, а напротив, формирует риски для всего рынка и ограничивает его возможности в будущем», — считает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Ранее ИАА УрБК сообщало, что в городе работают около 90 местных и иногородних девелоперов, и их число продолжает расти. Этому способствуют стабильный спрос (по сравнению с другими регионами) и относительно низкая цена квадратного метра — 177 тыс. руб. Однако, как показывают цифры, даже такой ценовой уровень не спасает рынок от затоваривания.