Коллекции Эрмитажа, реверс и каменные цветы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия пройдут на четырех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18 и в Центре камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского на ул. Пушкина, 5.

Эрмитажный лекторий

Мероприятия выходного дня начнутся прямо сегодня: в 18.30 в здании на Вайнера, 11, искусствовед и заведующая сектором специальных программ научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа Алена Петровская прочитает лекцию «Рождение Эрмитажа. Приобретение коллекции Гоцковского и другие покупки 1760-х годов».

Слушатели узнают о формировании картинной галереи Эрмитажа в екатерининскую эпоху. Во второй половине XVIII века петербургский музей вошел в число ведущих художественных собраний Европы, и общепризнанно, что основу коллекции живописи старых мастеров, которой сегодня гордится музей, заложила именно Екатерина II. Лектор расскажет, как складывалось это собрание, чья история началась с курьеза: прусский король Фридрих Великий, страстный коллекционер и знаток искусства, поручил своему поставщику Гоцковскому покупать картины для пополнения королевской галереи. Однако Семилетняя война опустошила казну Пруссии, и тогда российская императрица выкупила эти произведения, разместив их в Малом Эрмитаже. Этот небольшой павильон, возведенный для камерных приемов с ближайшим кругом, впоследствии дал имя всему всемирно известному музейному комплексу.

В субботу в 14.00 и в 18.30 здесь же Алена Петровская выступит с лекцией «Упущенные случаи не возвращаются». Покупка собрания Кроза и коллекционирование Екатерины II в конце 1760–1770-х годах». Тема будет посвящена стратегии, которой руководствовалась императрица, создавая всемирно известное собрание. Перед ней стояла амбициозная задача: своими художественными приобретениями явить Европе просвещенную монархиню, заботящуюся о благе народа. В роли советников выступали просвещенные вельможи, и среди них особое внимания заслужил князь Дмитрий Голицын — один из образованнейших людей того времени.

Завершит эрмитажный лекторий ближайших выходных лекция того же автора «Самая блестящая звезда Севера». Покупки коллекций Уолпола и Ллайд-Брауна, заказы Екатерины II современным художникам», которая состоится 23 августа в 15.00. В центре внимания окажутся приобретения, которые уже при жизни императрицы дали современникам повод называть ее величайшим монархом второй половины XVIII столетия.

Добавим, что в эти дни все желающие могут посетить выставку «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала», которая развернута одновременно на двух площадках ЕМИИ — в главном корпусе и в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Проект, открывшийся 2 апреля, привезен в уральскую столицу главным музеем страны.

Первая часть экспозиции освещает время правления Екатерины Великой, известное как «Золотой век» Российской империи, а также рассказывает о семье, ближайшем окружении, образе жизни и придворных развлечениях императрицы. Вторая часть, размещенная в главном здании ЕМИИ, посвящена Уралу в годы правления Екатерины II.

Стоит напомнить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны стало возможным пять лет назад — в 2021 году, после реконструкции, выполненной компанией «Атомстройкомплекс», культурный центр «Эрмитаж-Урал» обрел статус спутника Государственного Эрмитажа. С тех пор петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, связанные с историей не только России, но и Урала. Предметы искусства, представленные в этих проектах, требуют особых условий хранения и экспонирования, и обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11 теперь полностью отвечает этим требованиям.

Реверс и семицветик

В Музее наива программа выходного дня стартует завтра в полдень с музейного занятия «Реверсный наив». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова проведет для ребят от 12 лет мастер-класс по реверсной живописи на пластике — уникальной технике, где изображение наносится на обратную сторону прозрачной основы и воспринимается сквозь нее. Эта подстекольная роспись особенно развита в хорватской наивной школе: художники Хлебинской школы достигли в ней большого мастерства, создавая сцены сельской жизни и спокойные пейзажи с яркими локальными цветами.

Сначала для детей будет проведена экскурсия, на которой они познакомятся с работами выдающихся мастеров XX века — Ивана Генералича, Мийо Ковачича и других, исполненных в этой редкой технике. Затем на практической части участники освоят особенности обратного рисования на стекле и попробуют свои силы: каждый юный ценитель искусства создаст собственную картину акриловыми красками на пластике, вдохновляясь творчеством хорватских авторов.

В воскресенье в 13.00 здесь же сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина проведет открытую экскурсию по постоянной экспозиции и новым выставочным проектам музея. А в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в то же время научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина предложит авторскую экскурсию «Христианские образы и символы в творчестве Глеба Богомолова». Гостям покажут, как христианские мотивы — плащаница, мафорий, ковчег, иконное золото, иконная мандорла и «мандорла» Богомолова — стали главными темами в работах художника.

В Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского в воскресенье в 13.00 начнется музейное занятие «Ювелирный семицветик», которое пройдет в три этапа: экскурсия, интерактивное погружение и практика. Так, на экскурсии посетители узнают, что такое «огранка» и чем классическая отличается от художественной. Будут представлены работы Эдуарда Ахметшина, Владимира Силина и других русских огранщиков из разных регионов страны, а также раскрыты таинственные термины этого ремесла.

Второй этап позволит участникам создать свой семицветик: с помощью специальных карточек они изучат экспонаты, проверят свою внимательность и научатся различать виды огранки. Успешно справившиеся получат буклет со стикерпаком для создания собственного ювелирного семицветика.

Завершится занятие знакомством с профессиональными геммологическими весами — участники под руководством мастеров центра научатся взвешивать камни и измерять их массу в каратах. Занятие рассчитано на детей от 12 лет, а проводить его будут научный сотрудник Центра истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского Виктория Нестерова и специалист по обработке цветного камня Денис Шевченко.

Уникальные возможности

Напомним, что в эти дни в главном корпусе музея по-прежнему открыта выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции», работу которой было решено продлить до 20 сентября. Проект реализован совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» и приурочен к 90-летию уральского музея. Фонды музея-заповедника насчитывают более 57 тысяч предметов: изделия из янтаря, живопись и графика, предметы из цветного камня, художественная бронза, фарфор и стекло, произведения восточного искусства (лаки, шелк, китайский и японский фарфор), а также вещи повседневного и парадного обихода российских императоров. В Екатеринбург доставлено 360 экспонатов из царскосельских коллекций.

Особого внимания заслуживает раздел с янтарными изделиями — визитной карточкой Царского Села. Ключевой экспонат здесь — подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты. Эта мозаика, как и весь декор интерьера, была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Возвратить шедевр в Царское Село удалось только в апреле 2000 года после переговоров на государственном уровне.

Кроме того, в главном корпусе ЕМИИ сейчас доступна виртуальная версия Янтарной комнаты. Проект «Янтарная комната. VR-версия» был создан Государственным музеем-заповедником «Царское Село» при спонсорской поддержке в 2022 году.

Это точная модель интерьера Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности. Специальное оборудование, привезенное в ЕМИИ, позволяет разглядеть убранство Янтарной комнаты до мельчайших деталей, приблизить любые предметы и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от реального посещения, в виртуальном пространстве экспонаты можно рассматривать с максимально близкого расстояния, а также получить подробную информацию об истории интерьера, техниках исполнения и используемых материалах.