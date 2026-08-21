Доля новостроек в ипотеке упала до пятилетнего минимума

УрБК, Москва, 21.08.2026. В июле 2026 года в структуре всех ипотечных кредитов, выданных как по льготным, так и по рыночным программам, доля ипотеки на новостройки упала до пятилетнего минимума. Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

В июле на первичный рынок пришлось лишь 16% от общего числа жилищных кредитов и 25% от их суммы. Еще год назад на новостройки приходилось до половины всех выдач ипотек. Данная динамика обусловлена коррекцией после ажиотажной активности заемщиков в июне.

«Спрос на льготную ипотеку, в первую очередь для строящегося жилья, был искусственно раздут из-за слухов об ужесточении условий. Когда ожидания не подтвердились, июль показал закономерный спад, который больнее всего ударил именно по сегменту новостроек», — сообщили в пресс-службе ОКБ.

Аналитики Сбера в июле тоже фиксировали снижение доли новостроек в выдачах ипотеки. Они считают, что двухлетнее преобладание первичного рынка подходит к концу.

Всего за июль в России выдано 89,54 тыс. ипотечных кредитов на 356,36 млрд руб. За месяц в количественном выражении выдачи снизились на 20%, а в денежном — на 30%, подчитали аналитики. При этом за год (по сравнению с июлем 2025-го) количество ипотек выросло на 8%, хотя по объему снижение все же есть — на 2%.