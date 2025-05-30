В Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...04.06.2024 На Среднем Урале врачи возглавили список самых низкоконкурентных специализаций
В Свердловской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 2,3 резюме. Этот показатель практически не ...15.02.2024 На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...24.01.2024 На Среднем Урале число вакансий для медработников за год выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере ...25.12.2023 На рынке труда Среднего Урала больше всего не хватает дворников, поваров и автомойщиков
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Свердловской области наблюдается острый дефицит дворников (0,7 резюме на вакансию), ...