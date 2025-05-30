УралБизнесКонсалтинг
В Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

В Свердловской области отмечается острый дефицит врачей. На одну вакансию в среднем приходится только 0,5 резюме. При этом спрос на докторов в регионе — самый высокий на Урале. В нынешнем году было открыто 3,8 тыс. вакансий, или 40% от всех подобных в Уральском федеральном округе (УрФО), говорится в исследовании платформы hh.ru.

Среди всех регионов Урала нехватка врачей острее, чем на Среднем Урале, выражена лишь в Курганской области (0,2 резюме на вакансию врача). Отмечается, что наиболее конкурентные зарплаты таким специалистам в этом году в Уральском ФО предлагают в ЯНАО. Медиана зарплатных предложений там — 152,7 тыс. руб. В свердловском регионе она составляет 97,5 тыс. руб.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, предлагаемые работодателями зарплаты в Свердловской области, а также в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области превосходят желаемые доходы кандидатов-врачей.
