На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области не хватает работников на вакансии дворников, поваров, ...20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...21.05.2020 Вакансии медработников в Свердловской области признаны самыми непопулярными в регионе
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Вакансии медработников и фармацевтов в Свердловской области оказались самыми ...