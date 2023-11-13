На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. вакансий. В основном компаниям требуются менеджеры по продажам (8% от числа всех предложений о работе), продавцы-консультанты (7%) и водители (7%), говорится в исследовании hh.ru.



Согласно данным сервиса, в регионе на сегодняшний день проще всего устроиться дворником: на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Средняя зарплата, предлагаемая таким специалистам, варьируется от 22 тыс. 989 до 40 тыс. 230 руб.



Также низкая конкуренция за работу наблюдается среди врачей и поваров — по 0,9 резюме на вакансию. Диапазон зарплат у представителей этих профессий — от 60 тыс. до 114 тыс. 943 руб. и от 35 тыс. до 60 тыс. 900 руб. соответственно. Третье место поделили фармацевт-провизор и администратор магазина (по одному резюме на вакансию; от 52 тыс. до 65 тыс. руб. и от 40 тыс. 600 до 55 тыс. руб. соответственно).