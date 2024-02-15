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На Среднем Урале врачи возглавили список самых низкоконкурентных специализаций

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 2,3 резюме. Этот показатель практически не изменился с начала года (2,2) и говорит о низкой конкуренции на рынке труда, сообщается в исследовании hh.ru.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, в начале июня низкая конкуренция фиксируется в розничной торговле (меньше одного резюме на вакансию), в медицине и фармацевтике (едва превышает одно резюме на вакансию), в автобизнесе, на производстве, среди рабочего персонала, в строительной области и в продажах.

Согласно данным сервиса, врачи продолжают занимать первое место среди самых низкоконкурентных специализаций на Среднем Урале: соотношение резюме/вакансия составляет 0,5. Далее идут администраторы магазина (0,6 резюме), повара и продавцы-консультанты (по 0,7 резюме).

При этом отмечается, что, по данным сервиса hh.ru «Люди в цифрах», диапазон медианных зарплат врачей в январе-мае 2024 года составил от 63 тыс. 218 руб. до 114 тыс. 943 руб. (в аналогичном периоде прошлого года — от 57 тыс. 471 руб. до 100 тыс. руб.). Администраторам магазина предлагали от 41 тыс. 379 руб. до 57 тыс. 471 руб. (ранее — от 34 тыс. 900 руб. до 48 тыс. руб.), а поварам — от 36 тыс. руб. до 63 тыс. 218 руб. (ранее — от 34 тыс. 483 руб. до 57 тыс. 471 руб.).
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