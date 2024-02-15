На Среднем Урале врачи возглавили список самых низкоконкурентных специализаций

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 активных резюме. Об этом ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...