На Среднем Урале число вакансий для медработников за год выросло на 27%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере ...19.10.2023 На Среднем Урале спрос на медиков за год вырос на 27%
За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было открыто на 27% больше ...19.10.2023 На Среднем Урале спрос на медиков за год вырос на 27%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области ...20.04.2022 В Свердловской области на одну вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В марте 2022 года в Свердловской области было открыто около 400 вакансий для ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...