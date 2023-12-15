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На Среднем Урале число вакансий для медработников за год выросло на 27%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика», что на 27% превышает показатель 2022 года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

При этом наиболее часто в регионе требовались врачи (46% от числа всех вакансий), медсестры/медбратья (17%) и фармацевты-провизоры (7%).

По состоянию на конец прошлого года на Среднем Урале на одну медицинскую вакансию приходилось 1,9 резюме, что лучше показателей 2022 года, но все же говорит об остром дефиците персонала. Критически не хватает врачей (в январе на одну вакансию приходится 0,8 резюме), главных врачей (1,7), медсестер/медбратьев (2,3). В целом сфера «Медицина, фармацевтика» в регионе входит в топ-5 с наибольшим кадровым голодом.

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в этой сфере в регионе выросла на 10% и составила 45 тыс. 670 руб. В число лидеров по повышению зарплаты относительно 2022 года попали ассистент врача (+26%, медианная зарплата составляет 45,1 тыс. руб.), врач (+23%, 73,5 тыс. руб.), главный врач (+21%, 90 тыс. руб.).

В настоящее время на Среднем Урале открыто более 2,8 тыс. вакансий в медицинской сфере. Самым большим спросом пользуются администраторы (24% от всего количества предложений в этой категории), медсестры/медбратья (12%), врачи (9%), фармацевты-провизоры (7%) и научные специалисты, исследователи (3%).
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