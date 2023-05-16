Наиболее дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 активных резюме. Об этом ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...25.11.2020 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом ...