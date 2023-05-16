Наиболее дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали фармацевты-провизоры и врачи. У них на одну вакансию приходится 0,66 и 0,67 резюме соответственно. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Также меньше одного резюме на вакансию наблюдается у профессий «Повар, пекарь, кондитер» (0,73) и «Слесарь, сантехник» (0,87). Следом идут категории «Токарь, фрезеровщик, шлифовщик» — одно резюме на вакансию, «Маляр, штукатур» — 1,06, «Автослесарь, автомеханик» — 1,07.



Противоположная ситуация наблюдается с директорами юридических департаментов, режиссерами, гейм-дизайнерами, арт-директорами, с IT-директорами, комплаенс-менеджерами, психологами и андеррайтерами, где на одну вакансию приходится более 50 активных резюме.



Более 20 резюме на вакансию отмечено у журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, руководителей филиалов, генеральных директоров, менеджеров по стратегии, продюсеров, фотографов. Обычно для этих специальностей представлено не более десятка предложений о работе, а число резюме часто превышает несколько сотен.



В исследовании отмечается, что в июне 2023 года дефицит кадров обострился. Сейчас на одну вакансию приходится 2,2 активных резюме при норме в пять-шесть. Это говорит о нехватке специалистов.