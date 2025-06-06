В Екатеринбурге утвердили площадку КРТ в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной

УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе ...29.05.2025 В Екатеринбурге утвердили очередной проект КРТ
Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...28.05.2025 В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Московской
В Екатеринбурге утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Московская — Гурзуфская. ...18.04.2025 В Екатеринбурге утвердили новую территорию комплексного развития
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге утвердили новую территорию для комплексного развития (КРТ) в квартале ...26.11.2024 Власти Екатеринбурга утвердили новую площадку КРТ на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Власти Екатеринбурга утвердили концепцию развития площадки в квартале улиц Бакинских ...