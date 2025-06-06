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В Екатеринбурге утвердили площадку КРТ в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В Екатеринбурге утвердили площадку для благоустройства в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ) в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Общая площадь территории составляет более 59 тыс. кв. м. На данный момент там находится 15 зданий, включая два аварийных. Вместо 11 из них застройщик возведет новые жилые дома, а жители, владеющие квартирами, либо снимающие их, будут расселены. Кроме того, в квартале будут построены детский сад на 250 мест и универсальный спортивный объект. Также за счет инвестора будет разработана проектная документация для строительства корпуса школы № 119. Общий срок реализации проекта составит 11 лет.

Ранее в этом году в Екатеринбурге были утверждены проекты комплексного развития территории в границах улиц Московская — Гурзуфская, а также в квартале улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Всего на данный момент в рамках программы КРТ в работе у городских властей находятся шесть территорий жилой застройки. В стадии реализации находятся 14 проектов комплексного развития территории. Благодаря им свои жилищные условия смогут улучшить более 1,5 тыс. человек. Также благодаря данным проектам в городе появится 850 тыс. кв. м жилья и 1,5 тыс. учебных мест.
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