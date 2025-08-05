УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:24

В Екатеринбурге выставили на аукцион площадку КРТ на Майкопской — Армавирской — Подгорной

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Власти Екатеринбурга выставили на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной. Об этом пишет департамент информполитики администрации города.

Площадь выставленной территории составляет более 59 тыс. кв. м. Начальная цена лота — более 716 тыс. руб., а шаг аукциона — более 35 тыс. руб.

Сейчас на данной территории находятся 15 зданий, в том числе два аварийных дома. Все они были построены в конце 1950х — 1960-х годах. Выигравший девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современный жилой комплекс. Владельцы квартир в зданиях будут расселены.

Также в квартале построят детский сад на 250 мест и универсальный спортивный объект. Кроме того, инвестор за свой счет разработает проектную документацию для строительства нового корпуса школы № 119. Срок реализации проекта — 11 лет.
