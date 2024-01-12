В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Земельный участок площадью 37 тыс. 491 кв. м. в Екатеринбурге, расположенный в квартале ...26.12.2023 В рамках программы КРТ будут перестроены еще два квартала Екатеринбурга площадью 61,7 тысяч кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ) будут ...02.10.2023 В Екатеринбурге по итогам аукционов определили застройщиков площадок КРТ на улицах Летчиков и Кварцевой
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге подвели итоги аукционов, в результате которых определили застройщиков ...05.09.2023 Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку, которая попадет в программу ...29.08.2023 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации
В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие ...