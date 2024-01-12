В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков. Победителем стала компания «Практика», которая построит здесь в том числе дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Площадь территории, подлежащей КРТ, занимает порядка 37,5 тыс. кв. м. Сейчас на этой площадке находятся 14 двухэтажных жилых домов на восемь квартир в каждом, построенных в 1950-х годах. Одно из зданий признано аварийным.



Аукцион был проведен в электронной форме. Начальная цена и размер задатка составляли 917 тыс. 937 руб. с шагом в 250 тыс. руб. Компания «Практика» победила, предложив 210 млн 600 тыс. руб. На реализацию проекта у застройщика есть 13 лет.