В рамках программы КРТ будут перестроены еще два квартала Екатеринбурга площадью 61,7 тысяч кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге в сентябре состоятся торги по трем новым площадкам под комплексное ...29.08.2023 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации
В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие ...29.08.2023 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...