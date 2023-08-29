В рамках программы КРТ будут перестроены еще два квартала Екатеринбурга площадью 61,7 тысяч кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ) будут перестроены еще два квартала в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение отдал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Первый квартал находится в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Его площадь составляет более 24,2 тыс. кв. м. «Сейчас там расположены восемь нежилых зданий, объединенных в промышленную зону. Все они были построены в конце 1950 — 1960-х годах», — пишет официальный портал Екатеринбурга. В течение пяти лет на их месте построят жилые дома для 800 человек, новый корпус для лицея № 130 и детский сад.



Второй квартал находится в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков, его площадь составляет почти 37,5 тыс. кв. м. Сейчас там расположено 14 двухэтажных жилых домов на восемь квартир в каждом, построенных в 1950-х годах. Один из них признан аварийным. В течение 13 лет там построят жилые дома для 800 человек и детский сад на 225 мест.



Всего в рамках программы КРТ планируется перестроить шесть территорий в границах улиц Вилонова, Летчиков, Кварцевой, Шефской, Донбасской, Краснофлотцев.