В Екатеринбурге в Завокзальном микрорайоне построят два детсада и школу на 1 тыс. 125 мест

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...08.02.2024 В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...19.05.2022 В микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге построят новые социальные объекты
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение организовать общественные слушания ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...