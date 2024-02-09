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В Екатеринбурге в Завокзальном микрорайоне построят два детсада и школу на 1 тыс. 125 мест

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова до 2035 года в границах улиц Тагильской — Армавирской — Майкопской будет построен новый жилой массив с двумя детскими садами на 200 и 250 мест и школой на 1 тыс.125 мест. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общая площадь осваиваемой территории составит 47,78 га, из которых 10,6 га будет отдано под объекты капитального строительства, площадь жилых помещений займет 240 тыс. кв. м., 9 тыс. 360 кв. м. будет отведено для ведения предпринимательской деятельности.

В распоряжении автовладельцев будет 799 мест в наземном многоуровневом паркинге.

Строительство предполагает три этапа, школа и детские сады запланированы в рамках второго из них.
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