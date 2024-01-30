В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут ...