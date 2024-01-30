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В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в границах улиц Тагильской — Армавирской — Майкопской планируется строительство многоэтажного жилого квартала, включающего два здания детских садов общей вместимостью 450 мест и школы на 1 тыс. 125 мест, а также наземные паркинги.

Строительство, которое планируют завершить до 2035 года, будет проходить в три этапа, школа и садики запланированы в рамках второго из них.
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