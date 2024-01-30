В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут ...29.11.2023 Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц ...01.08.2022 В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга построят школу на 1,5 тыс. мест и новый корпус больницы № 41
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге будут подготовлены проекты планировки и межевания территории в границах ...11.09.2018 В Академическом районе Екатеринбурга построят новую школу на 1,2 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о заключении ...05.03.2014 В Екатеринбурге заложат современную школу в районе Академический
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 6 марта 2014 года примет ...