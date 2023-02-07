Российские инвесторы в июле вывели из ПИФов акций рекордные 8,4 млрд рублей

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Частные инвесторы в январе вывели из розничных паевых фондов 3 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. В январе 2023 года частные инвесторы вывели из розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) ...

В России за 2022 год инвесторы вывели из частных фондов 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2023. В декабре 2022 года в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) было вложено 2,4 млрд руб. Приток ...

Чистый приток средств в российские ПИФы в июне составил 2,76 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.07.2022. Чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в июне текущего года ...

Чистый приток в паевые фонды РФ в прошлом году превысил 103 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.01.2020. За декабрь 2019 года управляющие компании привлекли в открытые паевые инвестиционные фонды ...

За январь и февраль отток средств из ПИФов превысил 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2015. С начала года отток средств с рынка коллективных инвестиций составил 2,1 млрд руб. Больше ...