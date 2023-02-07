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Вчера, 14:56

Российские инвесторы в июле вывели из ПИФов акций рекордные 8,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.08.2025. Российские инвесторы в июле вывели из паевых инвестиционных фондов (ПИФов) акций 8,4 млрд руб. Это максимальный чистый месячный отток за всю историю наблюдений (с 1998 года), сообщает РБК со ссылкой на данные InvestFunds.

По словам экспертов, снижение популярности данных активов может быть связано с усилением санкционных рисков. Также многие инвесторы хотят зафиксировать высокую доходность по облигациям, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки, поэтому выводят средства из других активов.

Напомним, что в июле совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18%.
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