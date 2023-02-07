Российские инвесторы в июле вывели из ПИФов акций рекордные 8,4 млрд рублей

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Частные инвесторы в январе вывели из розничных паевых фондов 3 млрд рублей

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За январь и февраль отток средств из ПИФов превысил 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2015. С начала года отток средств с рынка коллективных инвестиций составил 2,1 млрд руб. Больше ...