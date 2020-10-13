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Российские банки одобряют только 20% заявок на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы

УрБК, Москва, 05.08.2025. Российские банки в апреле-июне 2025 года одобрили только 20% заявок на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

При этом всего год назад финансовые организации одобряли 31% аналогичных заявок.

Эксперты отмечают снижение возможностей россиян обслуживать ранее полученные кредиты вследствие высокой закредитованности населения и роста процентных ставок. Это привело к тому, что банки стали гораздо осторожнее подходить к предоставлению новых займов и реже идти навстречу своим клиентам.

Согласно официальной статистике ЦБ, количество обращений за кредитными каникулами резко возросло: во II квартале текущего года оно увеличилось почти вдвое — в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 233,8 тыс. заявлений.
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