Российские банки одобряют только 20% заявок на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы

В период с 24 сентября по 7 октября 2020 года в банки РФ поступило более 5 тыс. заявлений от представителей малого и ...13.10.2020 Общая сумма задолженности по реструктуризации кредитных долгов МСП составила 792,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 13.10.2020. В период с 24 сентября по 7 октября 2020 года в банки РФ поступило более 5 тыс. заявлений от ...16.09.2020 ЦБ зафиксировал рост числа заявок на реструктуризацию кредитов граждан
УрБК, Москва, 16.09.2020. В период с 27 августа по 9 сентября 2020 года банки РФ получили 72 тыс. заявок на ...11.06.2020 Российские банки одобрили 1,2 млн заявок граждан на предоставление кредитных каникул
УрБК, Москва, 11.06.2020. Российские банки одобрили 1,2 млн заявок граждан и 129 тыс. заявок бизнеса на предоставление ...08.04.2019 Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов
Российские банки в I квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных ...