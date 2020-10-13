Российские банки одобряют только 20% заявок на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы

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В период с 24 сентября по 7 октября 2020 года в банки РФ поступило более 5 тыс. заявлений от представителей малого и ...

Общая сумма задолженности по реструктуризации кредитных долгов МСП составила 792,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.10.2020. В период с 24 сентября по 7 октября 2020 года в банки РФ поступило более 5 тыс. заявлений от ...

ЦБ зафиксировал рост числа заявок на реструктуризацию кредитов граждан

УрБК, Москва, 16.09.2020. В период с 27 августа по 9 сентября 2020 года банки РФ получили 72 тыс. заявок на ...

Российские банки одобрили 1,2 млн заявок граждан на предоставление кредитных каникул

УрБК, Москва, 11.06.2020. Российские банки одобрили 1,2 млн заявок граждан и 129 тыс. заявок бизнеса на предоставление ...

Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов

Российские банки в I квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных ...