В России временно остановилось снижение ставок по депозитам

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УрБК, Москва, 12.02.2014. В 2013 году 86 из 100 банков по итогам снизили ставки по вкладам. В 3 банках ставки ...

ГК «АСВ»: снижение процентных ставок по вкладам продолжится

УрБК, Москва, 15.08.2013. По итогам I полугодия 2013 года больше половины банков (62 из 100) понизили ставки. В 17 ...

ГК «АСВ»: процентные ставки по вкладам могут снизиться

УрБК, Москва, 14.05.2013. Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: Проценты по рублевым депозитам опустились ниже уровня инфляции

УрБК, Москва, 16.05.2011. По итогам I квартала 2011 года общий уровень ставок по вкладам уменьшился, в то же время ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: Процентные ставки по рублевым вкладам приблизились к уровню инфляции

УрБК, Москва, 12.08.2010. Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное государственной корпорацией «Агентство ...