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В России временно остановилось снижение ставок по депозитам

УрБК, Москва, 05.08.2025. Российские банки временно приостановили снижение ставок по депозитам. На текущий момент доходность вкладов на 1,7-1,8 п.п. ниже, чем ключевая ставка (18%). Такие данные приводит маркетплейс «Финуслуги».

Согласно данным последнего мониторинга, на 4 августа текущего года средние ставки по вкладам в 20-ти крупнейших банках составили: для вкладов на три месяца — 16,21%, на полгода — 15,34%, на год — 14,40%.

В целом, за предыдущий месяц ставки снизились на 2,07-2,23 п. п. С момента заседания ЦБ по ключевой ставке (25 июля) снижение составило 1,08-1,17 п. п. С начала августа показатели не изменились.
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