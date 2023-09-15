Кредиты станут еще недоступнее

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Ставка может проскочить паузу

Аналитики УПН отмечают начало цикла повышения ипотечных ставок

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...