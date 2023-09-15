Кредиты станут еще недоступнее

В пятницу, 15 сентября, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.), до 13%. Это уже третье подряд ужесточение денежно-кредитной политики за два месяца. С середины лета ключевая ставка выросла уже на 550 б. п. Новое повышение неизбежно приведет к дальнейшему увеличению процентных ставок как по банковским депозитам, так и по кредитам.
Представители регулятора объясняют ужесточение монетарной политики ускорением инфляции и ослаблением курса российской валюты.
«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания Совета директоров.
Повышение ключевой ставки в теории должно затормозить развитие всех сегментов кредитования, в том числе ипотечного рынка.
Впрочем, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков считает, что ключевая ставка и до последнего повышения была очень высокой.
«12% или 13% в текущих условиях не так принципиально для рынка жилья и ипотеки. Важнее как долго будет длиться период высоких ставок», — заявил М. Хорьков.
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главный аналитик УПН обращает внимание на обновленный прогноз Банка России: если летом регулятор ожидал, что в 2024 году ключевая ставка составит 8,5-9,5%, то теперь ориентир на следующий год — от 11,5 до 12,5%.
Ранее сообщалось
, что российские банки в конце лета — начале осени подняли ставки по рыночным ипотечным программам на 2-3 п. п., до 13,5-14% годовых. По всей видимости, в ближайшее время ставки вырастут еще на 1 п. п.
В остальных сегментах кредитования также ожидается ухудшение условий выдачи займов.
«По кредитам пока доступны только данные за июль, однако мы ожидаем соразмерных темпов роста ставок (~+1,5%) на срок от 1 года по потребительским кредитам и кредитам нефинансовым организациям, которые по итогам июля составили 12,33% и 9,37% соответственно. Благодаря этому спрос на кредиты должен снизиться и тем самым замедлить темпы роста инфляции», — полагает аналитик ИК «Цифра брокер» Даниил Болотских.
Также аналитики прогнозируют рост ставок по банковским вкладам. Напомним, что с начала лета максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках увеличилась с 7,83% до 9,7%.
«После последнего повышения, мы ожидаем что ставки по вкладам продолжат расти, но уже не такими высокими темпами», — уверен Д. Болотских.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает текущий момент удачным для открытия краткосрочных вкладов.
«Вклады и депозиты реагируют на ставку ЦБ адекватно — доходность депозитов и стоимость кредитов растут. Вопрос лишь в срочности кредитно-депозитных инструментов. С тактической точки зрения краткосрочные вклады под высокий процент сейчас наиболее интересны», — сказал М. Зельцер.
Как отмечают аналитики, российские банки уже фиксируют приток средств населения в депозиты. Если ключевая ставка длительное время останется двузначной, то этот процесс в ближайшие месяцы заметно ускорится. Депозиты по-прежнему являются самым понятным и наиболее безопасным инструментом сохранения сбережений для большинства граждан.