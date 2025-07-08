Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 июля состоится кураторская ...03.07.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 июля пройдет открытая ...20.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 июня состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 июня пройдет открытая ...16.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...07.05.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в праздники пройдут мероприятия в рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в праздничные дни состоятся ...