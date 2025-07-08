Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) состоялась презентация каталога выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса».Издание показывает художественную жизнь Фландрии во всем ее многообразии. В каталоге можно найти и путеводитель по выставке, который дает представление о каждом из предметов, вошедших в экспозицию, и статьи, написанные ведущими сотрудниками Государственного Эрмитажа.Тексты рассказывают о коллекционировании в столице Фландрии — Антверпене, в первой половине XVII века, декоративно-прикладном искусстве и кабинетах редкостей. Отдельная глава посвящена Питеру Паулю Рубенсу и художником его круга.Куратор выставки, сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель фламандской живописи Владислав Статкевич в ходе своего выступления отметил, что работа по подготовке каталога всегда индивидуальна.«Ряд музеев стараются издать скорее альбомные варианты, а в данном случае мы представили настоящий каталог, научный каталог, который, я надеюсь, получился прекрасно. На самом деле, такое нельзя говорить, но каталог получился во многом лучше, чем некоторые наши издания в Эрмитаже в Петербурге. И действительно, это большая работа, которая проводилась совместно. Здесь и обсуждение, и редактирование каталога с авторами, и постоянный контакт с издательским отделом музея. Это большая работа, которая велась от нас большой любовью», — заявил Владислав Статкевич.Отметим, что найти новое издание можно в центре «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11, а также в главном здании ЕМИИ на Воеводина, 5.