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Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) состоялась презентация каталога выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса».

Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Издание показывает художественную жизнь Фландрии во всем ее многообразии. В каталоге можно найти и путеводитель по выставке, который дает представление о каждом из предметов, вошедших в экспозицию, и статьи, написанные ведущими сотрудниками Государственного Эрмитажа.

Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Тексты рассказывают о коллекционировании в столице Фландрии — Антверпене, в первой половине XVII века, декоративно-прикладном искусстве и кабинетах редкостей. Отдельная глава посвящена Питеру Паулю Рубенсу и художником его круга.

Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Куратор выставки, сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель фламандской живописи Владислав Статкевич в ходе своего выступления отметил, что работа по подготовке каталога всегда индивидуальна.

Екатеринбургский музей ИЗО презентовал каталог выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

«Ряд музеев стараются издать скорее альбомные варианты, а в данном случае мы представили настоящий каталог, научный каталог, который, я надеюсь, получился прекрасно. На самом деле, такое нельзя говорить, но каталог получился во многом лучше, чем некоторые наши издания в Эрмитаже в Петербурге. И действительно, это большая работа, которая проводилась совместно. Здесь и обсуждение, и редактирование каталога с авторами, и постоянный контакт с издательским отделом музея. Это большая работа, которая велась от нас большой любовью», — заявил Владислав Статкевич.

Отметим, что найти новое издание можно в центре «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11, а также в главном здании ЕМИИ на Воеводина, 5.
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