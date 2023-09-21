ЕВРАЗ вложил в строительство нового АБК в Таштаголе 1,5 млрд рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. ЕВРАЗ вложил в строительство нового административно-бытового комплекса (АБК) для шахты «Таштагольская» 1,5 млрд руб. Общая площадь объекта составила более 8 тыс. кв. м, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«Открытие нового АБК — важный шаг в развитии предприятия и заботе о сотрудниках. Мы стремимся создавать такие условия, в которых работники могут полноценно отдыхать и заботиться о своем здоровье. Новый административный комплекс — это современное, удобное и безопасное пространство, где есть все необходимое для комфортной работы и быта», — отметил директор филиала ЕВРАЗ ЗСМК — ЕвразРуды Александр Куколев.В комплексе размещены столовая и отдельный буфет, предусмотрены просторные раздевалки, а для сушки спецодежды — отдельные помещения со специальными вешалками и тепловыми пушками. В АБК оборудован здравпункт для проведения предсменных осмотров, врачебного приема, а также выездной диспансеризации и физиотерапевтических процедур. Впервые на предприятии открыты фотарии — два специализированных светолечебных кабинета для восполнения дефицита солнечного света, что особенно важно для горняков. Кроме того, здание АБК оснащено современными системами пожаротушения, вентиляции и оповещения.Также рядом с комплексом планируют оборудовать новую остановку для городского маршрута № 7. Для доставки сотрудников из АБК к стволу «Сибиряк» предусмотрен регулярный служебный транспорт.Отметим, что строительство нового АБК — это часть масштабного инвестиционного проекта по развитию Таштагольского рудника. Так, в 2024 году был введен в эксплуатацию ствол «Сибиряк», внедряются современные технологии добычи с помощью самоходной техники и подземная связь LTE. Это позволит шахте «Таштагольской» выйти на проектную мощность по добыче порядка 3,3 млн т сырой руды в год, повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции и сделать работу горняков еще более безопасной.