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На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗ ЗСМК провел реконструкцию станции очистки шахтных вод

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. На рудной шахте «Таштагольская» в Кемеровской области ЕВРАЗ ЗСМК провел реконструкцию станции очистки шахтных вод. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗ ЗСМК провел реконструкцию станции очистки шахтных вод
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

На рудной шахте были усилены фундамент и конструктивные элементы здания, восстановлены стены, кровля, заменены системы инженерных коммуникаций. Капитально отремонтировано основное оборудование — усилены железобетонные конструкции осветлителей и фильтров, нанесен полимерный слой для гидроизоляции.

Размещено новое автоматизированное оборудование для приготовления химических реагентов — установки коагулянтов, флокулянтов, известкового молока, дозирующие насосы. Подача всех реагентов осуществляется дистанционно управляемыми кранами.

Особенность Таштагольского месторождения — большой водоприток. Производительность очистных сооружений составляет до 900 кубометров в час. По словам директора шахты «Таштагольская» Владимира Филимонова, внедрение инновационных технологии позволило предприятию очищать воду до питьевых нормативов. Одна ее часть возвращается в шахту для производства буровых работ, а другая поступает в реку Кондому.

Станция рассчитана на то, чтобы успешно справляться с нагрузкой даже в периоды паводков. Кроме того, реконструкция позволила улучшить рабочие места и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Сейчас станция введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Ее реконструкция — одна из важных составляющих масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляются ввод в эксплуатацию ствола «Сибиряк» и новых подземных горизонтов, переход на отработку запасов самоходной техникой. Благодаря реализации проекта годовой объем добычи на «Таштагольской» вырастет до 3,3 млн т, что поможет ЕВРАЗ ЗСМК повысить обеспеченность собственным железорудным сырьем.
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